شكرا لقرائتكم إكرامي الشحات: شريف غاضب من إدارة الأهلي وأتمنى الفوز بالقمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إكرامي الشحات الحارس التاريخي للنادي الأهلي عن أزمة شريف إكرامي الذي قدمت إدارة القلعة الحمراء الشكر على الفترة التي قضاها داخل جدران القلعة الحمراء.

وقال إكرامي الشحات خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس أن شريف غاضب جداً من إدارة الأهلي بسبب القرار الأخير وأنه كوالده فوجئ بما تحدث فيه عبر تويتر.

أضاف إكرامي الشحات أن شريف سبق وأن اتفق مع المدير الفني فايلر على خوض بعض الإجازات قبل المباريات وخلال التدريبات بعد اعلان رحيله بنهاية الموسم.

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تابع إكرامي الشحات: "تواجدت في النادي الأهلي بالأمس، وغير صحيح أن هناك مشاكل، ولا توجد أي نية للتفكير في الرحيل ومستمر مع الأهلي، هذا خوض في باطل، وأتعرض لأفظع الشتائم أنا وأسرتي على السوشيال، وهناك هجوم غير مبرر، وكل ما يقال على كذب وافتراء.

وعن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك قال: "أتمنى التوفيق للقلعة الحمراء أن يحقق الفريق الفوز فيها، وأنها أسهل المباريات التي يخوضها اللاعبين لأن الفريقين يكون لديهما الحافز في تحقيق الانتصار".

وأشار إكرامي الشحات الى ضرورة أن تخرج المباراة بدون مشكلات وتقدم الصورة الجيدة للكرة المصرية وأن تكون ممتعة والفريقان يريدان تحقيق المكسب.