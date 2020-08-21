الظفرة يضم دينيلسون ويبحث التعاقد مع مقيمين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت شركة نادي الظفرة لكرة القدم، ملف المحترفين الأجانب بعد تعاقدها مع المهاجم البرازيلي دينيلسون بيريرا جونيور، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من نادي أتليتكو مينيرو البرازيلي.

لعب دينيلسون «25 عاماً» في صفوف أسوش دي فيريرا البرتغالي في الموسم الماضي على سبيل الإعارة من أتليتكو مينيرو، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.

وأكمل الظفرة عقد الرباعي الأجنبي،وعلم الخليج الرياضي أن النادي يبحث التعاقد مع لاعبين مقيمين.

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