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فودين يشيد ببرنامج اللاعب الموهوب

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحدث فيل فودين، نجم نادي مانشستر سيتي مع أحد مدربيه السابقين، حول أهمية برنامج اللاعب الموهوب الذي أطلقته مدارس السيتي لكرة القدم، ويقام حالياً في جميع أنحاء أبوظبي ودبي.
وضمن احتفال مدارس السيتي لكرة القدم بالذكرى العاشرة لتأسيسها في الإمارات، أجرى فودين اتصالاً مع لويس تشايلدز، الذي سبق له أن درب لاعب خط الوسط عندما كان في بداية مسيرته الكروية، ويتولى الآن الإشراف على برنامج اللاعب الموهوب.
واستعاد اللاعب والمدرب ذكرياتهما القديمة؛ حيث ساعد تشايلدز في توجيه الشاب فودين أثناء مشاركته في أكاديمية مانشستر سيتي خلال السنوات الأولى.

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