الفجيرة يضم الثنائي ناصر والمطروشي والتونسي بالعربي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصل الفجيرة لاتفاق مع التونسي فراس بالعربي (24 عاماً) صانع ألعاب فريق النجم الساحلي للانتقال لصفوف «الذئاب» لموسم واحد، مقابل 450 ألف دولار.

على خط آخر، أكمل الفجيرة تعاقده مع الثنائي حمدان ناصر مدافع كلباء السابق على سبيل الإعارة من شباب الأهلي، والمهاجم العُماني محمد غريب المطروشي قادماً من الحمرية في صفقة انتقال حر، وقيده في فئة مواليد الدولة.

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