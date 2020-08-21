فريق البطائح ينتظم في معسكر إعدادي في خورفكان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

ينتظم فريق نادي البطائح لكرة القدم في معسكر إعدادي مغلق اعتباراً من اليوم الجمعة في فندق الأوشانيك في خورفكان ضمن المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد ويستمر المعسكر لمدة أسبوع تتخلله تدريبات صباحية ومسائية.

وحرص عبيد سعيد الطنيجي أمين سر عام النادي على الاجتماع مع لاعبي الفريق مساء أمس الأول عقب نهاية آخر حصة تدريبية للفريق في التجمع الأول من الإعداد، وحثهم على بذل أقصى الجهود في الفترة القادمة والالتزام بضوابط معسكر خورفكان الذي يعد من أهم مراحل الإعداد للموسم الجديد مشيراً إلى أن الإدارة عازمة على توفير كل عوامل النجاح للفريق ليقدم أفضل المستويات ويحرز أفضل النتائج في دوري الدرجة الأولى.

وقال الطنيجي للاعبين إن مجلس الإدارة لن يدخر جهداً في سبيل توفير كل ما يستطيع توفيره خلال الفترة القادمة التي تتطلب تضافر كل الجهود بين اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة وأوضح أن وجهة المرحلة الأخيرة من مراحل الإعداد سوف تتحدد لاحقاً بعد الفراغ من معسكر خورفكان متمنياً للفريق وجميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري التوفيق.

وحرص الطنيجي على توجيه الشكر إلى رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة على الزيارة التفقدية المثمرة التي قام بها وفد المجلس لنادي البطائح مؤخراً، وأشاد خليل غانم رئيس شركة الكرة في نادي خورفكان بالتعاون بين ناديي البطائح وخورفكان في استضافة تدريبات الفريق على ملاعب نادي خورفكان خلال فترة المعسكر دون قيد أو شرط.

حضر اللقاء عقب تدريبات أمس الأول حمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح وأعضاء مجلس الإدارة وسعيد العاجل خبير مجلس الشارقة الرياضي وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للنادي الدكتور علي سماكة وأعضاء الجهازين الفني والإداري للفريق بقيادة المدرب المصري عصام عبده المدير الفني لفريق نادي البطائح.