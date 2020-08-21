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بيلسا قريب من التجديد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيلسا قريب من التجديد

تاريخ النشر: 21/08/2020

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أبدى أنجوس كينير الرئيس التنفيذي لنادي ليدز يونايتد ثقته في تمديد المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا عقده مع النادي الصاعد حديثاً إلى «البريميرليج».
وانتهى عقد بيلسا والذي كان لمدة عامين بعد الصعود للأضواء، ولم يسبق لبيلسا البقاء لأكثر من عامين مع ناد، لكن كينير قال إن المدرب صاحب 64 عاماً يستعد بالفعل لقيادة ليدز لأول مرة في الأضواء بعد غياب 16 عاماً.

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