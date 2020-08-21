شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء فاتي لمنتخب إسبانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استدعي نجم برشلونة الشاب أنسو فاتي (17 عاماً) إلى المنتخب الإسباني، للمرة الأولى من أجل مواجهتي ألمانيا وأوكرانيا الشهر المقبل، في النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

ولم يكن فاتي الوجه الجديد الوحيد في تشكيلة المدرب أنريكي بل ضمت أيضاً سيرخيو ريغيلون (إشبيلية)، إريك جارسيا (مانشستر سيتي )، ميكيل ميرينو (ريال سوسييداد)،أوسكار رودريغيز (ليجانيس)،أداما تراوري (ولفرهامبتون )، وفيران توريس (فالنسيا).

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