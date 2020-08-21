شكرا لقرائتكم خبر عن بداية قوية لليفربول والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبدأ ليدز يونايتد عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 16 عاماً بمواجهة مضيفه ليفربول حامل اللقب في المرحلة الأولى من الموسم الجديد الذي يفتتح في 12 سبتمبر/أيلول، فيما يغيب الجاران مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد عن الافتتاح من أجل إفساح المجال أمامهما لبعض الراحة.

وستكون بداية ليفربول قوية في حملة الدفاع عن لقبه، حيث يلعب في المرحلة الثانية بمواجهة تشيلسي، ثم أرسنال في المرحلة الثالثة.

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