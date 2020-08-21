نهائي الأحلام في «يوروبا ليج» الليلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يجمع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليج» اليوم الجمعة في مدينة كولن الألمانية فريقين من عمالقة المسابقة، عندما يلتقي إشبيلية الإسباني حامل الرقم القياسي بخمسة ألقاب مع إنتر الإيطالي المتوّج ثلاث مرات.

ويمرّ إشبيلية في فترة رائعة، حيث لم يخسر في آخر 20 مباراة في مختلف المسابقات، وحقق 8 انتصارات في مبارياته التسع الأخيرة، ليصل إلى ذروة مستوياته في الوقت المناسب والحاسم من الموسم، وهو أرهق روما الإيطالي بهدفين في ثمن النهائي وأظهر صبراً وصلابة بتخطيه الإنجليزيين ولفرهامبتون (1-صفر) ومانشستر يونايتد (2-1) في ربع ونصف النهائي توالياً.

ولا شك أن خبرة إشبيلية في المسابقة تمنحه أفضلية على إنتر، إذ خرج فائزاً في المباريات النهائية الخمس التي خاضها في 2006 و2007 وبين 2014 و2016.

في المقابل، توّج إنتر بلقب المسابقة تحت المسمى القديم كأس الاتحاد الأوروبي في 1991 و1994 و1998 وحلّ وصيفاً في 1997.

ويعوّل المدرب كونتي على دفاع صلب لم يتلق سوى هدف وحيد في آخر 7 مباريات، وقوّة هجومية ضاربة مع البلجيكي لوكاكو والأرجنتيني مارتينيز.

وحقق لوكاكو رقماً قياسياً بتسجيله في 10 مباريات متتالية في يوروبا ليج، فيما وجد مارتينيز، فورمته المعهودة في نصف النهائي ضد شاختار وسجل هدفين.