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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فوز ثان لتورونتو وبوسطن
تاريخ النشر: 21/08/2020
حقق كل من تورونتو رابتورز حامل اللقب، وبوسطن سلتيكس، فوزه الثاني في الدور الأول من «بلاي أوف» دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، فيما رد دالاس مافريكس ويوتا جاز، وأدركا التعادل بعد أن خسر كل منهما مباراته الأولى.
وفاز تورونتو على بروكلين نتس 104-99، وتقدم بوسطن سلتيكس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 2-صفر في المنطقة الشرقية أيضاً، بعد أن تغلب عليه بسهولة 128-101 بفضل جايسون تاتوم الذي سجل 33 نقطة، وفي المنطقة الغربية، فاز دالاس على كليبرز 127-114، ويوتا جاز على دنفر ناغتس 124-105 بفضل دونوفان ميتشل الذي سجل 30 نقطة.
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