بايرن ميونيخ وسان جيرمان في نهائي «الأبطال»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل بايرن ميونيخ عروضه الباهرة وبلغ المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه على ليون الفرنسي 3-0، في نصف النهائي على ملعب «جوزيه ألفالادي» في لشبونة.

ويعود الفضل في فوز بايرن إلى سيرج جنابري الذي سجّل ثنائية في الدقيقتين 18 و33، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (89). وضرب بايرن موعداً بعد غد الأحد، في المباراة النهائية مع باريس سان جيرمان الفرنسي الفائز على لايبزيج الألماني بثلاثية نظيفة أيضاً.

وهو الفوز العاشر لبايرن في مبارياته العشر في دوري الأبطال هذا الموسم (عادل رقماً قياسياً كان يتشاركه النادي البافاري بنفسه مع ريال مدريد الإسباني)؛ إذ أنهى دوري المجموعات دون أن يخسر أي نقطة، وواصل بعد ذلك مسيرته الناجحة مُطيحاً بكل منافسيه في الأدوار التالية.

ونجح رجال المدرب هانزي فليك في إيقاف مغامرة الفريق الفرنسي عند دور الأربعة، بعدما شاهدوا كيف أقصى في طريقه لملاقاتهم، يوفنتوس ومانشستر سيتي في ثمن وربع النهائي توالياً، مستخدمين سلاحهم الهجومي الفتاك الذي كانت نتيجته ثمانية أهداف في مرمى برشلونة في ربع النهائي.

وأصبح الفريق البافاري على بعد خطوة وحيدة من تكرار إنجاز 2013، والثلاثية التاريخية (الدوري والكأس المحليين ودوري الأبطال) التي أحرزها حينها بقيادة مدربه السابق الأسطوري يوب هاينكيس.

وكان بايرن ميونيخ مرعباً في البطولة هذا الموسم، بعدما سحق منافسه برشلونة 8-2 في دور الثمانية، عقب تغلبه 7-1 على تشيلسي في النتيجة الإجمالية في دور الستة عشر.

وانتصر بايرن في جميع مبارياته الست في دور المجموعات، من بينها فوزه 7-2 على مستضيفه توتنهام هوتسبير، و6 - 0 في ملعب رد ستار بلجراد.

وفي جميع المسابقات لم يخسر بايرن منذ ديسمبر/كانون الأول، وكان تعثره الوحيد عندما تعادل مع غريمه المحلي لايبزيج، الذي بلغ الدور قبل النهائي في دوري الأبطال أيضاً، في بداية فبراير/شباط.

وأحرز بايرن ميونيخ 42 هدفاً حتى الآن، مع مراعاة خوضه مباراتين أقل من النسخ السابقة، بسبب إقامة مباراتي دور ال8 ونصف النهائي من مباراة واحدة بدلاً من الذهاب والإياب.

وسبق لبايرن أن خاض غمار المباراة النهائية عشر مرات سابقاً، حقق اللقب في نصفها (1974 و1975 و1976 و2001 و2013).

ورفع ليفاندوفسكي رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى 15 هدفاً، ليتخطى رفقة جنابري الرقم المسجل باسم ثنائي ريال مدريد الإسباني في موسم 2013-2014 البرتغالي كريستيانو رونالدو (17 هدفاً)، والويلزي جاريث بيل (6 أهداف) اللذين سجلا معا 23 هدفاً.

من جهته، سجل ليفاندوفسكي في تسع مباريات متتالية في البطولة ليعادل رقم الهولندي رود فان نيستلروي عام 2003، ويقترب من رونالدو (11 مباراة) في عام 2018، كما عزز صدارته لترتيب الهدافين برصيد 15 هدفاً، وأصبح على بعد هدفين من معادلة رقم الدون البرتغالي (17 هدفاً) في موسم واحد 2013 و2014.