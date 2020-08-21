ماتيوس يحذر بايرن من نيمار ومبابي والدفاع المتقدم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذّر اللاعب التاريخي في بايرن ميونيخ الألماني لوثار ماتيوس من اعتماد فريقه السابق الدفاع المتقدّم، عندما يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي الأحد المقبل في لشبونة في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

فبعد تدميره برشلونة الإسباني 8-2 في ربع النهائي، عانى بايرن في بداية مباراته مع ليون الفرنسي قبل ان يفوز عليه بسهولة 3-صفر في نصف النهائي.

وقال قائد المنتخب الألماني السابق "عانى بايرن ضد ليون أكثر من مباراة برشلونة. إذا لعبوا هكذا الأحد، لن يفوزوا بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أو يرتقوا إلى مستوى الفريق المرشح للتتويج".

وتابع "باريس يمتلك نوعية أفضل من برشلونة وليون، لديهم ما يكفي من اللاعبين القادرين على تمرير الكرة في المساحات الأساسية".

وكان ليون أهدر عدة فرص سانحة مطلع مباراته مع بايرن، معتمداً على تمريرات سريعة لضرب دفاع بطل ألمانيا في آخر ثماني سنوات.

وأهدر القائد الهولندي ممفيس ديباي أولاً ثم ارتدت كرة المهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي من القائم الأيسر من مسافة قريبة في أول ربع ساعة، قبل ان يحسم المهاجم سيرج غنابري الشوط بهدفين نظيفين.

وبرأسية الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي في نهاية المباراة، رفع بايرن رصيده إلى 21 مباراة دون خسارة في كافة المسابقات.

وتابع الفريق البافاري اداءه الهجومي القوي، مسجلاً 42 هدفا في 10 مباريات أوروبية، 15 منها لليفاندوفسكي متصدر ترتيب هدافي دوري الأبطال مقابل تسعة للمتألق غنابري.

مساحة للاستغلال

لكن دفاع بايرن عانى في بعض الأحيان، ما رفع مستوى الشكوك حيال ما يمكن ان يقدمه أمام نجوم من طراز البرازيلي نيمار، أغلى لاعب في العالم، بطل العالم كيليان مبابي والأرجنتيني انخل دي ماريا.

واضاف ماتيوس "يملكون (بايرن) دوماً النوعية في هجومهم، لكن في الخلف عليهم التمتع ببعض الاستقرار... ربما ضد باريس لن يدافعوا على خط متقدم، لان باريس سيستفيد من سرعة نيمار ومبابي".

واتفق هانزي فليك مدرب بايرن مع تحليل ماتيوس، معبّراً عن ارتياحه بعد تأهله إلى النهائي، وقال "كنا محظوظين للصمود في الفترة الأولى من المباراة. يجب ان نبحث ما إذا كان علينا تنظيم الدفاع بشكل مختلف، تكمن قوّتنا العظمى بالضغط على الخصم، واعتقد اننا سننجح ضد باريس ايضاً".

ويرى قلب دفاع بايرن النمسوي دافيد الابا ان ضغط فريقه يؤدي إلى ارتكاب اخطاء من الفريق الخصم في منطقته، لكنه يؤدي إلى بعض المخاطر "بالطبع نخوض أسلوباً يحمل معه مخاطرة كبيرة لأننا نتقدم كثيراً في الملعب".

واضاف "لا يمكنك ان تدافع على كل كرة، سنشاهد المباراة ضد ليون ونقوم بتحليلاتنا".

أقدام من الطين

ووصفت صحيفة "كيكر" المتخصصة اليوم الخميس بايرن بأنه "عملاق بأقدام من طين"، مشيرة إلى تمريرة ضعيفة من لاعب الوسط الإسباني تياغو الكانتارا أدت إلى فرصة ديباي وضعف تركيز الظهير الشاب الكندي الفونسو ديفيس الذي منح توكو إيكامبي فرصة القائم.

وارتكب يوشوا كيميش عدة هفوات بالتمركز ايضاً، لكن الظهير الأيمن الفرنسي بنجامان بافار سيكون بجهوزية عالية ضد باريس سان جيرمان بعد تعافيه من الاصابة.

وسيعيش دفاع بايرن ميونيخ ضغطاً كبيراً للتعامل مع ايقاع الباريسيين، خصوصا الابا وجيروم بواتنغ الذي خرج مصاباً من مباراة ليون.

وشرح ظهير بايرن السابق الفرنسي بيكسنتي ليزارازو كيفية ايقاف زحف سان جيرمان "عندما يكون مبابي هناك، يرجع الدفاع نحو عشرين متراً إلى الوراء. هذا يغيّر كل شيء".

وتابع ليزارازو (50 عاما) الذي احرز ستة القاب في الدوري الألماني مع بايرن "يجب ان تعرف كيف تدافع بعمق، ولا يعرف الجميع كيفية فعل ذلك".