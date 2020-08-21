الأولمبياد الخاص الإماراتي يختتم برامج العودة الآمنة للنشاط الرياضي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم الأولمبياد الخاص الإماراتى بالتعاون مع مركز إعداد القادة تقديم برامج استراتيجيات العودة الآمنة للنشاط الرياضي والتي انطلقت بدورة العودة الآمنة إلى الملاعب بدون إصابات بعد جائحة كورونا والمحافظة على صحة الرياضيين والوقاية من الإصابات في النشاط الرياضي للاولمبياد الخاص والتي أشرف عليها الدكتور عبدالله الرحومي نائب رئيس لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية الوطنية، وتمت الدورة بنظام التدريب عن بعد عبر برنامج زووم، بمشاركة 1092 مشاركاً.

كما تم تنظيم دورة الإعداد البدني للرياضيين بعد عودة التدريبات وأشرف عليها الدكتور عاطف رشاد أستاذ التدريب الرياضي والمندوب الفني للكرة الطائرة بالأولمبياد الخاص الدولي بمشاركة 1280 مشاركاً، واهتم المحاضرون خلال الندوات التي استمرت على مدار 3 أيام بمحاور تهيئة البيئة الآمنة لممارسة أصحاب الهمم من رياضيي الاولمبياد الخاص وشركائهم الموحدين للرياضة وفق الإجراءات والاشتراطات الاحترازية.

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