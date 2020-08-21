«أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو» تستقطب نخبة نجوم اللعبة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستقطب النسخة الـ12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي تستضيفها صالة جوجيتسو أرينا في أبوظبي، خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، نخبة من نجوم الجوجيتسو العالميين للمشاركة في أضخم البطولات وأكثرها تميزاً على جدول الفعاليات العالمي.

وسيتم إغلاق باب التسجيل المبكر للمشاركة في البطولة 8 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بينما سيكون الموعد النهائي للتسجيل بالنسبة لجميع اللاعبين الراغبين في المشاركة يوم 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، خلال الموقع الإلكتروني الموقع www.uaejjf.com.

وتبدأ منافسات فئة الأساتذة خلال بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 18 نوفمبر المقبل، بينما ستقام منافسات فئة المحترفين في الفترة من 19 إلى 21 من الشهر ذاته، ويقام حفل توزيع جوائز البطولة وختام الموسم الرياضي في 22 نوفمبر.

وعبر جواو سوزا، الفائز بذهبية فئة 62 كج، في نسخة عام 2019 من البطولة عن سعادته بقرار المضي قدماً في تنظيم نسخة هذا العام من البطولة لا سيما، وأنه كان يتطلع للمشاركة في المنافسات التي تستضيفها أبوظبي، وقال إن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تعتبر أكبر فعاليات الموسم، وإحدى البطولات التي لا يمكن تفويت المشاركة فيها، لا سيما وأنها تستضيف نخبة الرياضيين وتتميز بتنظيمها المتقن، فضلاً عن كونها منصة مثالية لاختبار المهارة والقدرة على مواجهة أفضل رياضيي الجوجيتسو في العالم.

وأشاد جواو سوزا حامل الحزام الأسود بجدية اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وقدرته على تنظيم هذه البطولة، ما يشكل بارقة أمل كبيرة لكل الرياضيين في العالم.

وقالت اللاعبة جابرييلي بيسانها: الفوز بذهبية عام 2019 في البطولة مثل محطة هامة في مسيرتي الرياضية، وأطمح للفوز بها مجدداً في بطولة بارزة مثل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، فهي باعتقادي البطولة الأفضل لاختبار قدراتك في مواجهة أبرز رياضيي الجوجيتسو من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن حبي لخوض المنافسات هنا في أبوظبي.

وأشارت نور الهرمودي الفائزة بفضية بطولة عام 2019 عن فئة 70 كج إلى أنها تطمح للفوز بالمرتبة الأولى هذا العام، ما دفعها لخضوع برنامج تحضيري متكامل في إطار استعدادها لمنافسات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2020.

وستمتثل نسخة عام 2020 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو لكل المبادئ التوجيهية المحلية والاتحادية المتعلقة بالصحة والسلامة، واضعة سلامة الرياضيين والمسؤولين وفرق الدعم على رأس قائمة أولوياتها.