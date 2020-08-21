مشاركة مميزة في «خطواتنا معاً» لدعم الأولمبياد الخاص



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلق، الخميس، تحدي «خطواتنا معاً» لدعم الأولمبياد الخاص الدولي، في المبادرة التي أطلقها الأولمبياد الخاص الإماراتي، وتستمر على مدى عشرة أيام حتى 29 أغسطس/ آب الجاري، وتستهدف تحقيق 52 مليون خطوة.

ويسعى الأولمبياد الخاص الإماراتي، برئاسة شما المزروعي، رئيس مجلس الأمناء، والرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي برئاسة المهندس أيمن عبدالوهاب، لدعم حركة الأولمبياد الخاص وأصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية، والتي تعد أكبر حركة عالمية إنسانية تهتم بذوي الإعاقة الذهنية رياضياً واجتماعياً وصحياً وتعليمياً، في مختلف دول العالم.

وشهدت المشاركات تنوعاً كبيراً من الجنسيات المشاركة والمقيمة في الإمارات، ومن خارجها. ومن المتوقع أن تتوسع رقعة المشاركين من ثلاثة آلاف مشترك إلى أرقام مضاعفة في الأيام القادمة. ومع بدء عداد الخطوات اقفل اليوم الأول من انطلاق التحدي، محققاً مليونين ونصف المليون خطوة. وكانت اكبر عدد من الخطوات حققه ويليم، وبلغ 33139 خطوة، ثم تبعه شيفي محققا 30 ألفاً و164 خطوة، وهما رقمان يفوقان ثلاثة أضعاف الخطوات الطبيعة التي يحققها الإنسان العادي في اليوم الواحد، والمحددة بعشرة آلاف خطوة. وشهد اليوم الأول تحقيق فاروق المصري 15954 خطوة، والفلسطيني غريم 10741، والبحريني سليمان 6914، والأردني محمد محمود 6126. وتنوعت أعمار المشاركين، واحتل المركز الأول الفئة العمرية من 30 حتى 40 سنة، ثم من 40 إلى 45 سنة، ومن 25 إلى 30، و18 حتى 25 سنة، وأيضاً من تحت 18 سنة.

وكشف الرسم البياني للمشاركات من مختلف دول العالم إلى إقبال منقطع النظير من الإمارات، بجانب دول أخرى من الهند، انجلترا، جنوب إفريقيا، مصر، السعودية، البحرين، باكستان، الأردن، أمريكا اليمن، لبنان، فلسطين وعمان، إضافة إلى دول أخرى. ويتم الإعلان في نهاية كل يوم ما تحقق من خطوات، مع الوضع في الاعتبار فروق التوقيت بين مختلف دول العالم، للوصول مع نهاية اليوم العاشر إلى 52 مليون خطوة.