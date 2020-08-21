خورفكان يدعم حملة «سلام لبيروت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي خورفكان المشاركة في حملة «سلام لبيروت» والدعم الكامل لها، وهي التي أطلقتها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير.

وشهدت الصالة الرياضية بنادي خورفكان، مساء أمس الأربعاء، مشاركة مميزة في الحملة، بحضور سالم النقبي رئيس مجلس الإدارة، وعمار راشد علاي أمين السر العام، وعبد الله زينل مدير الألعاب الرياضية، بالإضافة إلى محمد على الجوهري عضو المجلس البلدي لمدينة خورفكان، وجمع غفير من المدربين واللاعبين وموظفي النادي، وأعلن النقبي عن مساهمة أعضاء مجلس الإدارة والموظفين وكل المنتسبين للنادي في هذا العمل النبيل، تأكيداً للاستمرارية في السير على خطى الخير والمحبة، وتواصلاً لمد الأيادي البيضاء للإخوة الأشقاء في الوطن العربي، مؤكداً دعم نادي خورفكان الكامل لكل المبادرات والفعاليات الخيرية، ترسيخاً لريادة دولة الإمارات وقادتها وشعبها في مجال العمل الخيري والإنساني على كل المستويات، دون التقيد بالحدود والحواجز الجغرافية.