شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل انطلاق مسابقات المراحل السنية إلى نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم تأجيل موعد انطلاق مسابقات المراحل السنية للموسم الرياضي 2020-2021 إلى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بالنسبة لمراحل: الشباب تحت 18، الناشئين تحت 17، الناشئين تحت 16، الأشبال تحت 15، والأشبال تحت 14.

فيما ستقام مسابقات مرحلتي الأشبال تحت 12 و13 سنة في شهر ديسمبر/ كانون الأول، على أن تنتهي في شهر إبريل/ نيسان 2021. ويأتي القرار بناء على معطيات ورشة العمل التي نظمها اتحاد كرة القدم بتاريخ 9 أغسطس/ آب بمشاركة مسؤولي المسابقات، وممثلي كل الأندية.

وستقوم إدارة المسابقات بإرسال التعميم السنوي وجدول مباريات كل المسابقات السنية خلال الفترة المقبلة.

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