شكرا لقرائتكم خبر عن كايزر يرفض مشاركة الجزيرة في بطولة أبوظبي الودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

علم «الخليج الرياضي» أن الهولندي مارسيل كايزر، المدير الفني لفريق الجزيرة، تمسك بعدم مشاركة فخر أبوظبي في البطولة الودية التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي في الفترة من 22 إلى 28 أغسطس/آب الجاري.

ويبدو أن تحفظ كايزر من المشاركة سببه بعض الترتيبات الفنية المتعلقة بإعداد الفريق للموسم الجديد، والتي كانت تنتظر عودة لاعبي الجزيرة في صفوف المنتخب الوطني الأول الذي اختتم معسكره الخارجي الثلاثاء، بينما ستنطلق البطولة الودية يوم السبت.

وتشارك أندية العاصمة الأخرى العين والوحدة وبني ياس والظفرة في البطولة، التي ستقام بنظام الدوري؛ حيث يلعب كل فريق 3 مباريات.

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