جافيريا درّاج فريق الإمارات يفوز بالمرحلة الثانية من جولة دو ليموزان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز فيرناندو جافيريا، دراج فريق الإمارات للدراجات الهوائية، فوزاً جديداً بعد تتويجه بالمركز الأول في المرحلة الثانية من جولة دو ليموزان التي تقام في فرنسا.

وعلى الرغم من أن الفارق بين المجموعتين المتقدمة والرئيسية كان نحو دقيقتين ونصف الدقيقة قبل 25 كيلومتراً من نهاية السباق، فإن هذا الفارق أخذ في التراجع بفضل الأداء القوي من قائد الفريق ماركو ماركاتو وباقي زملائه في الفريق، ليصل الجميع إلى الخطوة الحاسمة في السباق قبل كيلومتر واحد من خط النهاية، حيث انطلق الدراج جويل سوتر من (بروكسل) في أداء هجومي، ليتبعه فيرناندو جافيريا في سباق سرعة قبل 200 متر من خط النهاية، تمكن خلاله جافيريا ابن الـ26 عاماً من تحقيق الفوز الـ17 لفريق الإمارات في هذا الموسم.

وأعرب فيرناندو جافيريا عن سعادته البالغة بالفوز في هذا السابق الذي وصفه بالصعب والمعقد، مبدياً تطلعه إلى تحقيق أهدافه في جولة إيطاليا، وفي باقي السباقات التي تسبق هذه الجولة.