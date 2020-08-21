شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض شرط هداف المقاولون واللاعب يقترب من الانتقال مجانا للقلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من يوسف حسن مهاجم المقاولون الصاعد عن أن اللاعب وقع بالفعل على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي بعد مفاوضات من الجانب الأحمر، حيث شهدت الجلسة طلب اللاعب بوضع بند في عقده يسمح له بالاحتراف الخارجي، إلا أن مسئولي الفريق الأحمر رفضوا هذا الأمر تماما وهو ما وافق عليه اللاعب.

كما كشف المصدر ذاته عن أن عقد يوسف حسن مع المقاولون يتبقى فيه 6 أشهر فقط مع النادي وهو ما يتيح له التوقيع لأي فريق في الفترة الحالية، والتي تشهد أيضا مفاوضات من مسئولو المقاولون من أجل تجديد عقد ناشئ 2003 في ظل تصارع الأهلي وبيراميدز على ضمه.

وأضاف المصدر أن يوسف حسن فضل عرض النادي الأهلي لأنه يرغب في اللعب للفريق الأحمر في ظل أن مثله الأعلى في الهجوم هو عماد متعب مهاجم الأهلي السابق ومنتخب مصر.

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وحتى الآن لم يتلقى نادي المقاولون عروضًا رسمية لضم اللاعب الذي تم تصعيده مؤخرا مع مجموعة من الناشئين، بفرمان من عماد النحاس مدرب الفريق، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول في ظل ضغط المباريات.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة نظيره أسوان في إطار منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت المقاولون وأسوان قد انتهت بفوز ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف، فيما تواجه الفريقان ودياً خلال فترة الإعداد لاستئناف النشاط الكروي وتعادلا في اللقائين بهدف لمثله.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 37 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 20 مباراة، فازوا في 11لقاء وتعادلوا في 4 وخسروا خمس مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً واستقبلت شباكه 17 آخرين.