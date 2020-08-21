شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه أحمد: الأهلى لم يعترض على حكم القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وجيه أحمد القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، أن النادى الأهلي لم يعترض علي الحكم الكرواتي ايفان بيبك الذي سيدير مباراة القمة أمام الزمالك، والمقرر إقامتها في التاسعة من مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن ايڤان من الحكام المميزين، ويمتلك خبرة كبيرة لاسيما أنه في القائمة الدولية منذ 15 عاما وأدار العديد من المباريات المهمة"، وسبق له إدارة قمة الأهلي والزمالك في موسم ٢٠٠٧ / ٢٠٠٨ .

وكان عدلي القيعي قد كشف في قناة الأهلي ان هناك حالة من الاستياء بسبب اختيار الحكم بيبك الذي ظلم الأهلي في مباراته أمام بيراميدز في الدوري الموسم الماضي.

وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن طاقم الحكام الكرواتي الذى سيدير قمة الزمالك والأهلي فى التاسعة مساء السبت المقبل فى الجولة الـ21 للدوري خضعوا لتحليل PCR الذى يوضح وجود فيروس كورونا من عدمه و تم إرسال نسخة منه إلى اتحاد الكرة.

وأضاف مسئولو الجبلاية أنه كان من بين الشروط لإختيار حكام القمة هو أن يخضع الطاقم بالكامل لتحليل PCR .

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أحمد أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي المقرر اقامتها في التاسعة من مساء السبت المقبل بستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

حكم ساحة: ايڤان بيبك

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مساعد أول: جوران پاتاكي

مساعد ثان: ايڤيكا مودريتش

حكم رابع: فران يوڤيتش

حكم فيديو: جوران جابريلو

حكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش

كما كلفت لجنة الحكام الكابتن جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في المباراة، ومن المقرر أن يصل طاقم الحكام إلى القاهرة خلال الساعات القادمة لإدارة مباراة القطبين فى قمة الدوري المصري.