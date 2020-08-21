شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الحكام يكشف عن الحالات الأربعة للاستعانة بالvar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة انه يتم الاستعانة بالvar في أربعة حالات وهي التأكد من صحة الأهداف والطرد و ركلات الجزاء وتحديد الهوية وهي تعني معرفة صحة حصول لاعب معين علي انذار قبل ذلك في حالة حدوث لبس عند الحكم

أضاف رئيس لجنة الحكام في تصريحات لقناة اون تايم سبورتس لبرنامج ملعب اون ويقدمه أحمد شوبير انه تم ارسال مخاطبات ل14 دولة قبل ان يتم الاستقرار عاي الطاقم الكرواتي ووضعنا عدد من الشروط منها ان يكون الحكام المختارين من حكام القمة في دولتهم

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن طاقم الحكام الكرواتي الذى سيدير قمة الزمالك و الأهلي فى التاسعة مساء السبت المقبل فى الجولة الـ21 للدوري خضعوا لتحليل PCR الذى يوضح وجود فيروس كورونا من عدمه و تم إرسال نسخة منه إلى اتحاد الكرة.

أضاف مسئولو الجبلاية أنه كان من بين الشروط لإختيار حكام القمة هو أن يخضع الطاقم بالكامل لتحليل PCR .

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أحمد أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي المقرر اقامتها في التاسعة من مساء السبت المقبل بستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

حكم ساحة: ايڤان بيبك

مساعد أول: جوران پاتاكي

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مساعد ثان: ايڤيكا مودريتش

حكم رابع: فران يوڤيتش

حكم فيديو: جوران جابريلو

حكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش

كما كلفت لجنة الحكام الكابتن جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في المباراة.

من المقرر أن يصل طاقم الحكام إلى القاهرة خلال الساعات القادمة لإدارة مباراة القطبين فى قمة الدوري المصري.