شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي الشحات: شريف غاضب من إدارة الأهلي ..ومستمر في عملي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إكرامي الشحات حارس مرمي النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق أن نجله شريف إكرامي كان غاضب من قرار استغناء النادي عنه بعد ان قدمت إدارة القلعة الحمراء الشكر للحارس على الفترة التي قضاها داخل جدران القلعة الحمراء منذ سنوات طويلة.

وقال إكرامي الشحات خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس أن شريف غاضب جداً من إدارة الأهلي بسبب القرار الأخير وأنه كوالده فوجئ بقرار رحيله وانه علم بذلك من خلال وسائل الاعلام وبكي بعد هذا القرار.

أضاف إكرامي الشحات أن شريف سبق وأن اتفق مع المدير الفني فايلر على خوض بعض الإجازات قبل المباريات وخلال التدريبات بعد اعلان رحيله بنهاية الموسم.

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تابع إكرامي الشحات: "تواجدت في النادي الأهلي بالأمس، وغير صحيح أن هناك مشاكل، ولا توجد أي نية للتفكير في الرحيل ومستمر مع الأهلي، هذا خوض في باطل، وأتعرض لأفظع الشتائم أنا وأسرتي على السوشيال، وهناك هجوم غير مبرر، وكل ما يقال على كذب وافتراء.

وعن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك قال: "أتمنى التوفيق للقلعة الحمراء أن يحقق الفريق الفوز فيها، وأنها أسهل المباريات التي يخوضها اللاعبين لأن الفريقين يكون لديهما الحافز في تحقيق الانتصار".

وأشار إكرامي الشحات الى ضرورة أن تخرج المباراة بدون مشكلات وتقدم الصورة الجيدة للكرة المصرية وأن تكون ممتعة والفريقان يريدان تحقيق المكسب.