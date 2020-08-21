شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز: وليد صلاح "بيتهته" فى الكرة وانتقاده غير منطقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر أيمن عبد العزيز نجم الزمالك الأسبق، الانتقادات التي يتعرض لها الفارس الابيض من قبل وليد صلاح عبد اللطيف لاعب الفريق السابق وقال عبد العزيز فى تصريحات تليفزيونية: "وليد صلاح عبد اللطيف "بيتهته" في الكورة وانتقاده للزمالك غير منطقي".

وأكد عبد العزيز أن مواجهة الأهلى والزمالك، المقرر لها غدا السبت، على ستاد القاهرة الدولى، ستكون ستكون متكافئة بالنظر لمستوي الفريقين في الفترة الأخيرة، قبل منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز التى ستجمع قطبى الكرة المصرية فى القمة 120 التى ينتظرها جماهير الفريقان.

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فيما صرف جميع لاعبو الزمالك، قسطا من المستحقات الخاصة بهم قبل مواجهة الأهلى، فى المباراة التى ستقام ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غدا، السبت، على ستاد القاهرة الدولى، والتى يسعى الزمالك فيها لتحقيق الفوز على الأهلى، لإرضاء جماهيره خاصة بعدما ابتعد عن المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم، وتبقى له المنافسة على المركز الثانى فى ظل المنافسة الشرسة على المركز الثانى لحصد بطاقة التأهل والمشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة، إذ احتل الأبيض المركز الثانى برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات، وسجل 25 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، بينما يُلاحقه المقاولون العرب الذى تواجد فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة، فيما جاء بيراميدز فى المركز الرابع بحدول الترتيب برصيد 36 نقطة، لتشتعل المنافسة بين الثلاثة فرق على حجز مقعد المركز الثانى بعدما تصدر الأهلى الترتيب برصيد 56 نقطة.

وجاء صرف لاعبى الزمالك لهذا القسط عقب لقاء الفريق الأبيض نادى مصر، فى المباراة التى أقيمت مساء الثلاثاء، الماضى، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة العشرين بالدورى، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، وجاء صرف المستحقات من أجل تحفيزهم على تحقيق الفوز أمام الأهلى.

واستعد الزمالك لخوض مواجهة الأهلى، بخوض 4 مباريات فى مسابقة الدورى عقب استئنافها يوم 6 أغسطس الماضى بعد فترة طويلة من التوقف الكروى بسبب جائحة كورونا، ودفع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بـ26 لاعبًا فى المباريات الأربع التى خاضها بالبطولة قبل القمة المرتقبة، وذلك أمام أندية المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة ونادى مصر، على الترتيب، وهم: "محمد أبو جبل ومحمود جنش فى حراسة المرمى، حازم إمام وأحمد عيد ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء ومحمود الونش وياسين مرعى ومحمد عبد الشافى وعبد الله جمعة وحاتم محمد فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد حسن وأحمد زيزو وإسلام جابر ومحمد عنتر ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقى ومحمد حسام بيسو ويوسف أوباما وحسام أشرف فى خط الوسط، مصطفى محمد وأسامة فيصل وكابونجو كاسونجو وعمر السعيد فى خط الهجوم".