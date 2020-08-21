شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يقدم "بائع التين الشوكى" فى الزمالك على طريقة الصفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، عزت الزاهى بائع التين الشوكى، على طريقة أحدث الصفقات المنضمة لقلعة ميت عقبة حيث نشر أمير مرتضى صورته مع الزاهى قائلاً عبر حسابه على "انستجرام":"عم عزت الراجل الطيب وأحسن واحد بيبيع تين في مصر نجحنا في ضمه لنادي الزمالك .. نورتنا وشرفتنا بجد️".

وطلب عزت الزاهى فى فيديو له مع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، التقاط صورة تذكارية مع أمير مرتضى الذى لم يكن متواجدا بالنادى ليحضر إلى مقر النادى الأبيض لالتقاط صورة تذكارية مع الزاهى وتقديم انضمامه للقلعة البيضاء بعد قرار رئيس نادى الزمالك بتعيينه فى مقر النادى الأبيض.



منشور أمير مرتضى

واستقبل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عزت الزاهي بائع التين الشوكي، صاحب الواقعة الشهيرة فى التجمع الخامس، فى مقر القلعة البيضاء، مساء، الخميس، تلبية لطلب البائع الذي أعلن رغبته في العمل داخل جدران النادي، من جانبه، قال بائع التين الشوكى أنه يعتبر حضوره لنادي الزمالك اليوم فضل من الله لأنه من عشاق ومحبي القلعة البيضاء عبر التاريخ.

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وأكد عزت الزاهي أنه يقبل العمل في النادي تحت أي ظرف داخل الجدران، مشددًا على قبوله العرض الذي تقدم به مرتضى منصور له بتوفير فرصة عمل داخل النادي بصفته يجيد العمل في السباكة وأعمال المقاولات.

ووعد مرتضى منصور، الزاهي، بشراء عربة تين شوكى على نفقته الخاصة وإنه أول من سيقوم بالشراء منه داخل النادي وأنه سيوفر له فرصة عمل داخل القلعة البيضاء وشراء عربة جديدة وكمية التين اللازمة على نفقته الخاصة، وداعبه بعدم المبالغة في السعر عليه بالإضافة إلى إصدار قرار تعيينه بالزمالك.

وأجرى مرتضى منصور خلال لقائه ببائع التين اتصالا بالاعلامي وائل الابراشي أكد خلاله توفير كل طلبات عزت الزاهي مؤكداً تقديره الكامل له بصفته "فلاحا" وأن غالبية المصريين من الفلاحين والصعايدة فيما أكد بائع التين الشوكى إن من "زبائنه" جمال عبد الجميد نجم الكرة المصرية والفنان أمير كرارة.