شكرا لقرائتكم خبر عن جونياس: بيراميدز يذكرني بـ لايبزيج الألماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لوادي دجلة، تجربة بيراميدز بتجربة نادي لايبزيج الألماني الذي نجح في الوصول لنصف نهائي دورى أبطال أوروبا. وقال تاكيس في برنامج نمبر وان: "بيراميدز يمتلك الامكانيات الجيدة سواء ماديًا او فنيًا وهو قادر علي منافسة الأهلى والزمالك علي لقب الدورى وكذلك الوصول بعيدًا في البطولات القارية". Advertisements وتابع تاكيس "لو كنت مستمرا في دجلة لطلبت استعارة محمد محمود من الأهلي". وابدي تاكيس جونياس اندهاشه من انتقال رمضان صبحي الي نادي بيراميدز رحيله عن النادي الاهلى قائلا : "طبيعي ان ينتقل اللاعب من اي نادي الي الاهلى، وليس العكس". وتابع "رمضان لاعب مميز وقادر علي صناعة الفارق مع بيراميدز، وأعتقد أن بيراميدز يخطط للمنافسة علي الدورى الموسم المقبل". وأكد قائد دجلة السابق أن مدرب بيراميدز يجب ان يكون سعيد لتواجد لاعب بامكانيات رمضان بين صفوف فريقه.

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