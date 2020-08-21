شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي : أقسم بالله تفاجأت برحيل رمضان صبحى عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إكرامي الشحات حارس مرمى النادي لأهلي ومنتخب مصر السابق إنه لم يكن علي علم بقرار رمضان صبحي بالرحيل عن الاهلي وانه تفاجأ بقرار زوج ابنته صبحي بالرحيل والانتقال إلى بيراميدز.

تابع اكرامي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" : "أقسم بالله العظيم ان اليوم هو اول محادثة بيني وبين، رمضان منذ إعلان رحيله عن الأهلي ولم اكن علي علم بالتفاصيل وليس لي اي دخل في قراره كما يردد البعض ".

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وواصل "رمضان لاعب كبير و ناضج وهو صاحب قراره و رحيله عن الأهلي فاجأني، ورمضان هو الوحيد الذي يستطيع كشف ما حدث، أنا وشريف ليس لنا علاقة بالأمر، رمضان الشخص الوحيد المنوط به كشف التفاصيل" مؤكدا ان رمضان لو استعان به فس بداية الامر لكان رفض رحيله عن الأهلي.

مضيفا "شريف اكرامي عندما جدد تعاقده مع الأهلي لم أسأله عن قيمة العقد، وبالتالي لم اسال رمضان زوج ابنتي هذه الامور لا دخل لي فيها.