شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: رمضان صبحي يرد 4 ملايين جنيه لشركة البطاطس بعد رحيله عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد الإعلامى عمر ربيع ياسين أن رمضان صبحي لاعب نادي هدرسفيلد الانجليزي، والقريب من الانتقال الي نادي بيراميدز قام بدفع مبلغ 4 ملايين جنيه لشركة البطاطس الراعية للنادي الاهلي.
وقال ياسين في تصريحات تليفزيوينة : "رمضان قرر دفع 4 ملايين جنيه كان حصل عليهم لتصوير اعلان للشركة كونه لاعب في القلعة الحمراء، لكن عقب عدم تجديد اعاراته وتفضيله الانتقال لنادي بيراميدز طالبته الشركة برد الأموال التي حصل عليها وهو ما حدث بالفعل".
وأضاف: "النادي التركي سيشارك فى بطولة أوروبا بالموسم المقبل، ووضع له راتب سنوي مليون يورو، إلى جانب نادي بولونيا الإيطالي".
وكشف نادر السيد عن ترشيحه محمد إبراهيم، لاعب فريق مصر المقاصة، للانضمام إلى نادي بولونيا الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
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