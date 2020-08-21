عمر ربيع ياسين: رمضان صبحي يرد 4 ملايين جنيه لشركة البطاطس بعد رحيله عن الأهلي

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الإعلامى عمر ربيع ياسين أن رمضان صبحي لاعب نادي هدرسفيلد الانجليزي، والقريب من الانتقال الي نادي بيراميدز قام بدفع مبلغ 4 ملايين جنيه لشركة البطاطس الراعية للنادي الاهلي.

وقال ياسين في تصريحات تليفزيوينة : "رمضان قرر دفع 4 ملايين جنيه كان حصل عليهم لتصوير اعلان للشركة كونه لاعب في القلعة الحمراء، لكن عقب عدم تجديد اعاراته وتفضيله الانتقال لنادي بيراميدز طالبته الشركة برد الأموال التي حصل عليها وهو ما حدث بالفعل".

من ناحية أخرى أكد نادر السيد، نجم المنتخب الوطني السابق، انتقال رمضان صبحي إلى صفوف بيراميدز، مادي وليس فنيا أو جماهيريا، موضحًا أن اللاعب لا يزال صغيرا فى السن، وقال السيد فى تصريحات تليفزيونية: "رمضان صبحي كان يملك العديد من العروض خلال الفترة الماضية، وكان هناك شركات أوروبية مهتمة بتسويق اللاعب من خلال نادي سيفاس سبور التركي".

وأضاف: "النادي التركي سيشارك فى بطولة أوروبا بالموسم المقبل، ووضع له راتب سنوي مليون يورو، إلى جانب نادي بولونيا الإيطالي".

وكشف نادر السيد عن ترشيحه محمد إبراهيم، لاعب فريق مصر المقاصة، للانضمام إلى نادي بولونيا الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.