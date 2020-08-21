شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مرتضى منصور يعلن تعيين بائع التين الشوكى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عزت الزاهي بائع التين الشوكي، صاحب الواقعة الشهيرة فى التجمع الخامس، فى مقر القلعة البيضاء، اليوم، الخميس، تلبية لطلب البائع الذي أعلن رغبته في العمل داخل جدران النادي، من جانبه، قال بائع التين الشوكى أنه يعتبر حضوره لنادي الزمالك اليوم فضل من الله لأنه من عشاق ومحبي القلعة البيضاء عبر التاريخ.

وأكد عزت الزاهي أنه يقبل العمل في النادي تحت أي ظرف داخل الجدران، مشددًا على قبوله العرض الذي تقدم به مرتضى منصور له بتوفير فرصة عمل داخل النادي بصفته يجيد العمل في السباكة وأعمال المقاولات.

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ووعد مرتضى منصور، الزاهي، بشراء عربة تين شوكى على نفقته الخاصة وإنه أول من سيقوم بالشراء منه داخل النادي وأنه سيوفر له فرصة عمل داخل القلعة البيضاء وشراء عربة جديدة وكمية التين اللازمة على نفقته الخاصة، وداعبه بعدم المبالغة في السعر عليه بالإضافة إلى إصدار قرار تعيينه بالزمالك.

وأجرى مرتضى منصور خلال لقائه ببائع التين اتصالا بالاعلامي وائل الابراشي أكد خلاله توفير كل طلبات عزت الزاهي مؤكداً تقديره الكامل له بصفته "فلاحا" وأن غالبية المصريين من الفلاحين والصعايدة فيما أكد بائع التين الشوكى إن من "زبائنه" جمال عبد الجميد نجم الكرة المصرية والفنان أمير كرارة.