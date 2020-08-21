الأهلي يرفض التعاقد مع عمرو وردة لتعويض رمضان صبحي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض اقتراح داخل النادي الأهلي، بالتعاقد مع عمرو وردة صانع العاب نادي باوك سالونيكا اليوناني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق لاسيما بعد رحيل رمضان صبحي، وكشف الإعلامي عمر ربيع ياسين في تصريحات تليفزيونية أن الاقتراح بالتعاقد مع وردة جاء بسبب كونه لاعب مصري ولن يشغل مكان في قائمة الفريق كأجنبي، لكن ادارة النادي رفضت فكرة التعاقد مع اللاعب، ورفضت الدخول معه في مفاوضات رسمية.
من ناحية أخرى أكد نادر السيد، نجم المنتخب الوطني السابق، انتقال رمضان صبحي إلى صفوف بيراميدز، مادي وليس فنيا أو جماهيريا، موضحًا أن اللاعب لا يزال صغيرا فى السن، وقال السيد فى تصريحات تليفزيونية: "رمضان صبحي كان يملك العديد من العروض خلال الفترة الماضية، وكان هناك شركات أوروبية مهتمة بتسويق اللاعب من خلال نادي سيفاس سبور التركي".
وأضاف: "النادي التركي سيشارك فى بطولة أوروبا بالموسم المقبل، ووضع له راتب سنوي مليون يورو، إلى جانب نادي بولونيا الإيطالي".
وكشف نادر السيد عن ترشيحه محمد إبراهيم، لاعب فريق مصر المقاصة، للانضمام إلى نادي بولونيا الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
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