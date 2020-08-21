نشرة الخميس.. جدول بريميرليج.. وحكم القمة.. وميسي يطلب الرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

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ليفربول يستهل مشواره أمام ليدز.. الإعلان عن جدول بريميرليج لموسم 20/21

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي (بريميرليج)، مواعيد جدول مباريات الموسم الجديد 2020/2021 والمقرر انطلاقه في الثاني عشر من سبتمبر المقبل، على أن ينتهي في الثالث والعشرين من شهر مايو عام 2021.

صدام مبكر للمحمدي وتريزيجيه ضد صلاح.. تعرف على خريطة المحترفين في بريميرليج

أعلنت قرعة مباريات الدوري الإنجليزي للموسم الجديد (2020 - 2021)، حيث ستشهد هذه النسخة ظهور أربعة محترفين مصريين بداية من محمد صلاح مع فريقه البطل ليفربول.

مصدر يكشف لمصراوي مستقبل مصطفى محمد مع الزمالك

كشف مصدر من داخل نادي الزمالك، أن مهاجم الفريق الحالي مصطفى محمد يرغب في التركيز مع الفريق الأبيض أملاً في الحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الحالي.

النني يعلن انتهاء علاقته ببشكتاش ويوجه رسالتين

أعلن محمد النني متوسط ميدان آرسنال ومنتخب مصر انتهاء علاقته ببشتكاش التركي بعدما فشلوا في التوصل لاتفاق حول تجديد إعارته، بعد انتهاء موسم 2019-2020.

أورساتو يدير نهائي دوري أبطال أوروبا

يتولى الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو مسؤولية إدارة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأحد المقبل في لشبونة بين بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

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الأهلي: متولي يغادر المستشفى الجمعة بعد جراحة الصليبي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مدافع الفريق محمود متولي سيغادر المستشفى غدًا الجمعة، بعد خضوعه لعملية جراحية إثر إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي.

طاقم تحكيم كرواتي لمباراة القمة

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي.

"يرى مستقبله خارج برشلونة".. ميسي يخبر كومان برغبته في الرحيل

اجتمع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، مع المدير الفني الجديد للفريق الكالتالوني كومان، لبحث مستقبله مع الفريق.

استفتاء كاف.. الحضري ينافس على لقب حارس القرن الإفريقي

نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" استفتاءً عبر حسابه الرسمي على تويتر حول أفضل حارس مرمى في القرن الفائت.

أمير مرتضى ينفي حدوث مشاجرة في معسكر الزمالك قبل قمة الأهلي

نفى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك ما تردد حول وجود أزمات داخل معسكر الزمالك استعدادًا لمباراة القمة ضد الأهلي السبت المقبل في الدوري المصري.

وجيه أحمد: خاطبنا 14 دولة لاستقدام حكام القمة.. و"إيفان بيبك" لديه سيرة ذاتية قوية

أكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، أنه تم مخاطبة 14 دولة لاستقدام طاقم تحكيم لإدارة القمة مشددًا لهم على أهمية المباراة.