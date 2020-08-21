وجيه أحمد: خاطبنا 14 دولة لاستقدام حكام القمة.. و"إيفان بيبك" لديه سيرة ذاتية قوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، أنه تم مخاطبة 14 دولة لاستقدام طاقم تحكيم لإدارة القمة مشددًا لهم على أهمية المباراة.
وأشار وجيه أحمد في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "إيفان بيبك حكم القمة لديه سيرة ذاتية قوية دفعتنا للاتفاق معه لإدارة المباراة".
ويلتقي الزمالك والأهلي يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة ضمن الأسبوع الـ21 لمسابقة الدوري.
وعن لجوء الحكام للفيديو بكثرة خلال المباريات السابقة بالدوري، قال وجيه: "الحكام لا يستعينون بالفيديو بكثرة.. هناك 4 حالات للاستعانة بالفار وهي إحراز الأهداف، وركلات الجزاء، والطرد، وتحديد هوية اللاعب".
وأكمل: "لم تحدث أي أخطاء مؤثرة طوال 19 مباراة منذ عودة الدوري، وأزمة غياب الـVAR عن بعض المباريات نتيجة خطأ تقني ولن تتكرر".
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