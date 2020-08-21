تاكيس: لن أدرب الناشئين في الأهلي.. وتلقيت عرضين من مصر خلال فترة دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال تاكيس جونياس، المدير الفني السابق لوادي دجلة، إنه تلقى عرضين للتدريب في مصر خلال قيادته لدجلة، مشيراً إلى أن ماجد سامي رئيس النادي هو صاحب قرار رحيله رغم الأداء الجيد للفريق.

وأضاف جونياس ـ خلال حلوله ضيفاً ببرنامج نمبر 1 على فضائية النهار ـ :"لم يُعرض عليّ تدريب ناشئي الأهلي فأنا مدير فني للفرق الكبار وليس للناشئين ولو عُرض عليا منصب إداري بقطاع ناشئين الأهلي لن أوافق فأنا مدرب لاعبين كبار".

ورد تاكيس على رأيه في انتقال رمضان صبحي لبيراميدز بقوله:"هو لاعب كبير وقدم مستويات رائعة والأمر متعلق بطموحه فقد يكون ظنّ أن عودته لانجلترا مرة أخرى قد تٌسبب له مشاكل، ومن غير الطبيعي أن يرحل اللاعب من الأهلي لبيراميدز ولكن الطبيعي العكس".

وأتم المدرب السابق لدجلة حديثه بالإشارة إلى أن ضم بيراميدز لرمضان صبحي يُعني أنه يريد الكثير في الموسم المقبل، منوهاً إلى أنه قادراً على منافسة الأهلي والزمالك.