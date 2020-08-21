إكرامي: كنت سعيد بتقدم مفاوضات الأهلي وهدرسفيلد.. وفوجئت بقرار رمضان وشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي السابق أن أخر لقاء جمعه برئيس النادي محمود الخطيب شهد الحديث عن تقدم المفاوضات مع هدرسفيلد، قائلًا أنه فوجئ بقرار رمضان صبحي ومن قبله شريف إكرامي.

وقال إكرامي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "ليس لي علاقة أنا أو شريف بمسألة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز، وعلى الأقل أنا لا أعرف شيء عن الأمر إطلاقًا ومنهم لله من يدعون شيء غير صحيح ضدي."

وتابع: "ليس لدى علم على الإطلاق بالأمور المالية التي تتعلق بشريف إكرامي أو رمضان صبحي أثناء تواجد أي منهم في الأهلي خلال الفترة الماضية."

ونفى أن يكون على علم بالفريق الذي سينضم له رمضان مستقبلًا، قائلًا: "كل ما أعرفه عن رمضان صبحي هو المتعلق بالأسرة فقط، أنا لا اسأل على أمور أخرى، ولا أتدخل في أمور يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على الأسرة لذلك أترك هذا الشيء لكل فرد ليقرر ما يريده في عمله بنفسه."

Advertisements

وأضاف: "لا أعلم لماذا يتم اقحامنا في أمور ليس لنا علاقة بها، بالرغم من أن شريف أعلن أنه ليس له علاقة بالأمر على الإطلاق."

وتحدث عن موقفه من الانتقادات الموجهة له، قائلًا: "قدرنا أن نتحمل أي شيء لأننا من أبناء الأهلي، والخطيب ليس له علم على الإطلاق بالأمر، وأخر لقاء جمعني به كان منذ حوالي أسبوعين، وأخر شيء أخبرني به أنه ينهون الصفقة مع هدرسفيلد وكنت سعيد للغاية."

وواصل: "عدم انضمام رمضان صبحي للأهلي مفاجأة بالنسبة لي، وكذلك قرار شريف إكرامي بالرحيل عن النادي."

واختتم قائلًا: "لا أحد يستطيع أن يزايد على حبي للنادي الأهلي أو الخطيب، ومن يفعل ذلك خاسر دائمًا، فأنا في الأهلي منذ 50 عام ولم أرتكب خطأ."