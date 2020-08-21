تاكيس جونياس : تلقيت عروضاً لتدريب أندية في الدوري

أكد اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لنادي وادي دجلة،علي تلقيه عرضين لتدريب أندية مصرية خلال الفترة الماضية.

وقال تاكيس في تصريحات لبرنامج نمبر وان مع عمر ربيع ياسين علي قناة النهار: "تلقيت عرضين للعمل داخل مصر، لكني ارفض الكشف عن اسميهما حفاظًا علي سرية المفاوضات".

ابدي اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لوادي دجلة اندهاشه من انتقال رمضان صبحي الي نادي بيراميدز رحيله عن النادي الاهلى.

Advertisements

وقال تاكيس مع عمر ربيع ياسين في برنامج نمبر وان: "طبيعي ان ينتقل اللاعب من اي نادي الي الانلى، وليس العكس".

وتابع "رمضان لاعب مميز وقادر علي صناعة الفارق مع بيراميدز، وأعتقد أن بيراميدز يخطط للمنافسة علي الدورى الموسم المقبل".

وأكد مدرب دجلة السابق أن مدرب بيراميدز يجب ان يكون سعيد لتواجد لاعب بامكانيات رمضان بين صفوف فريقه.

واعلن النادي الاهلي في بيان رسمي فشل مفاوضاته من نادي هدرسفيلد الانجليزي بشان التعاقد مع رمضان صبحي، مشيرا ان اللاعب رحب بالانتقال لنادي بيراميدز.