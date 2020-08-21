الأهلي يتجه للتعاقد مع أسامة جلال بعد إصابة متولي

كشف الإعلامي إسلام صادق أن إدارة الأهلي تتجه للتعاقد مع أسامة جلال لاعب إنبي بعد إصابة محمود متولي بالرباط الصليبي وغيابه فترة طويله عن الملاعب.

وتابع صادق أن كانت هناك مفاوضات من قبل للتعاقد مع اللاعب وتوقفت المفاوضات لرغبة

فايلر ، لكن بعد تأكد غياب متولي فترة طويلة كانت وراء إستعجال الأهلي للتعاقد مع اللاعب لتدعيم خط الدفاع.

كشف الإعلامي إسلام صادق مُقدم برنامج البريمو على قناة Ten أن هناك

صراع كبير على لاعب نادي طلائع الجيش كريم طارق نظراً لما يقدمه اللاعب من مستوى مميز له بداية من هذا الموسم.

وتابع ان مسؤولي الأهلي والزمالك يتابعون الصفقة بجدية من أجل إتمامها في الأيام القادمة بعدما شاهدو الكثير من الفيدوهات الخاصة باللاعب والتي نالت إعجاب المديرين الفنيين لقطبي الكرة المصرية .