إبراهيم سعيد يحذر مصطفى محمد من مصير مهاجم الأهلي

حذًر إبراهيم سعيد نجم ناديي الأهلي والزمالك السابق، مصطفى محمد مهاجم الزمالك من الهبوط بمستواه خلال الفترة القادمة وتعرضه للإنتقاد الكثير لغيابه عن التهديف.

وأضاف سعيد في تصريحات خاصه مع الإعلامي إسلام صادق على قناة Ten أن مهاجم الزمالك ظهر بقوة خلال أول الموسم وأخشى عليه من مصير مروان محسن

والهبوط في المستوى التهديفي .

وتابع على مصطفى أن يجتهد الفترة القادمة ويعود لمستواه المعهود لكي يُثبت للجميع أنه مهاجم من طراز فريد.

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كما قال إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق أن مباراة القمة القادمة خارج التوقعات نهائياً بسبب أجواء توقف

النشاط الكروي بسبب فيرو كورونا

وأضاف سعيد في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي إسلام صادق أن لاعبي الزمالك في المباراة الشهيرة 6/1 أصيبو بذهول عقب الهدف الثالث ومن الصعب تكرار تلك النتيجة مرة أخرى .

وتابع أن حالة الاهلي في تلك المباراة كانت جيدة جداً وبدأت منذ أول دقائق المباراة مشيراً إلى حسام حسن كان أكثر اللاعبين غضباً بعد المباراة .