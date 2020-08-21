إبراهيم سعيد : غياب رمضان صبحي سيؤثر على أداء الأهلي أمام الزمالك

قال إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق أن رحيل رمضان صبحي عن القلعة الحمراء سيؤثر بالطبع على آداء الفريق في الفترة القادمة.
وأضاف سعيد في تصريحات خاصةلبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي إسلام صادق أن عدم تواجد رمضان صبحي في مباراة القمة سيكون لها تأثير كبير على آداء الأهلي لعدم وجود لاعب بنفس إمكانيات رمضان في تشكيل الفريق.
وتابع ان مباراة القمة ستكون خارج التوقعات بسبب أجواء توقف النشاط الكروي لفترة طويلة لأكثر من أربع شهور بسبب فيروس كورونا .
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