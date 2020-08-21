تاكيس جونياس يرفض تدريب ناشئي الأهلي ويعلق على رحيله عن وادي دجلة

رفض اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لوادي دجلة التعليق علي حقيقة وجود مفاوضات معه خلال الفترة الماضية لتولي قيادة قطاع الناشئين في النادي الاهلي.
وقال تاكيس في تصريحات لبرنامج نمبر وان مع عمر ربيع ياسين علي قناة النهار: "لن أعلق علي المفاوضات، لكنيارفض العمل مع اللاعبين الصغار، وافضل تدريب الكبار، لاسيما انني مدير فني للكبار منذ فترة".
أرجع اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لوادي دجلة سبب رحيله عن الفريق الي رغبة ماجد سامي رئيس الناديالدجلاوي.
وقال تاكيس مع عمر ربيع ياسين في برنامج نمبر وان: "قدمت كرة جيدة مع وادي دجلة، النتائج لم تكن تساعدنا فى البداية، لكن بعد ذلك تحسنت النتائج ونجحنا فى انهاء الدورى في وسط جدول الترتيب".
وكشف تاكيس عن تواصله المستمر مع ماجد سامي رئيس وادي دجلة، مؤكدًا ان العلاقة بينهما مستمرة ولم تنقطع بالرحيل عن دجلة.
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