أيمن عبد العزيز: مواجهة الاهلى والزمالك متكافئة .. وغياب رمضان سيؤثر فنيا على الأحمر

أكد أيمن عبد العزيز نجم الزمالك الأسبق، ان مواجهة الأهلى والزمالك المقرر لها مساء السبت المقبل، ستكون متكافئة بالنظر لمستوي الفريقين في الفترة الأخيرة.
وقال عبد العزيز خلال ظهوره مع الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان علي قناةالنهار:- "غياب رمضان صبحي عن الأهلى سيؤثر فنيًا على الفريق خلال مواجهة القمة".
وتابع "رمضان من اللاعبين المميزين وغيابه سيكون مؤثر بلاشك".
كما استنكر ايمن عبد العزيز نجم الزمالك الأسبق، الانتقادات التي يتعرضلها الفارس الابيض من قبل وليد صلاح عبد اللطيف لاعب الفريق السابق.
وقال عبد العزيز خلال ظهوره مع عمر ربيع ياسين في برنامج نمبر وان: "وليد صلاح عبد اللطيف "بيتهته" في الكورة وانتقاده للزمالك غير منطقي".
وأكد عبد العزيز ان مواجهة الاهلي والزمالك السبت المقبل ستكون متكافئة بالنظر مستوي الفريقين في الفترة الأخيرة.
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