تاكيس جونياس: بيراميدز يشبه نادي لايبزيج الألماني

وصف اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لوادي دجلة، تجربة بيراميدز بتجربة نادي لايبزيج الألماني الذي نجح في الوصول لنصف نهائي دورى أبطال أوروبا.
وقال تاكيس في برنامج نمبر وان:
وتابع تاكيس "لو كنت مستمرا في دجلة لطلبت استعارة محمد محمود من الأهلي".
يذكر أن نادي لايبزيج الألماني وصل لأول مرة في تاريخه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يخرج من البطولة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.
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