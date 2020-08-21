تاكيس جونياس: بيراميدز يشبه نادي لايبزيج الألماني

وصف اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لوادي دجلة، تجربة بيراميدز بتجربة نادي لايبزيج الألماني الذي نجح في الوصول لنصف نهائي دورى أبطال أوروبا.

وقال تاكيس في برنامج نمبر وان:

"بيراميدز يمتلك الامكانيات الجيدة سواء ماديًا او فنيًا وهو قادر علي منافسة الأهلى والزمالك علي لقب الدورى وكذلك الوصول بعيدًا في البطولات القارية".وتابع تاكيس "لو كنت مستمرا في دجلة لطلبت استعارة محمد محمود من الأهلي".

يذكر أن نادي لايبزيج الألماني وصل لأول مرة في تاريخه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يخرج من البطولة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.