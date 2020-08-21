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تاكيس جونياس يعلق على رحيل رمضان صبحي عن الأهلي وانتقاله لـ بيراميدز

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ابدي اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لوادي دجلة اندهاشه من انتقال رمضان صبحي الي نادي بيراميدز رحيله عن النادي الاهلى.

وقال تاكيس مع عمر ربيع ياسين في برنامج نمبر وان: "طبيعي ان

ينتقل اللاعب من اي نادي الي الانلى، وليس العكس". 
وتابع "رمضان لاعب مميز وقادر علي صناعة الفارق مع بيراميدز، وأعتقد أن بيراميدز يخطط للمنافسة علي الدورى الموسم المقبل". 
وأكد مدرب دجلة السابق أن مدرب بيراميدز يجب ان يكون سعيد لتواجد لاعب بامكانيات رمضان بين صفوف فريقه.

واعلن النادي الاهلي في بيان رسمي فشل مفاوضاته من نادي هدرسفيلد الانجليزي بشان التعاقد مع رمضان صبحي، مشيرا ان اللاعب رحب بالانتقال لنادي بيراميدز.

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