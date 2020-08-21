تعرف على نتائج الجولة الأخيرة من دوري مرتبط لليد مواليد 2000

انتهت الجولة الأخيرة من دوري مرتبط لكرة اليد مواليد 2000، للموسم الجاري، والتي شهدت هزيمة ناديي الزمالك والأهلي. وجاءت النتائج على النحو التالي: المجموعه الأولى

فوز طلائع الجيش على الاهلى بنتيجه 24/25

فوز سبورتنج على جزيره الورد بنتيجه 21/26

فوز البنك الاهلى على الحوار بنتيجه 25/28

فوز الاوليمبى على الزهور بنتيجه 0/10

موقف المجموعه الاولى

الجيش يتأهل اول المجموعه

الأهلى يتأهل ثانى المجموعه

المجموعه الثانيه

فوز الطيران على الزمالك بنتيجه 21/22

فوز هليوبلس على الفيوم بنتيجه 12/19

فوز اصحاب الجياد على اكتوبر بنتيجه 0/10

فوز الجزيره على حدائق الاهرام بنتيجه 29/31

موقف المجموعه

الزمالك يتأهل اول المجموعه

الطيران يتأهل ثانى المجموعه

لقائات الدور قبل النهائى لمرتبط محترفين ٢٠٠٠

المباريات تقام يوم الأربعاء الموافق 8/26

تحديد المركزين الثالث و الرابع

الأهلى أمام الطيران

تحديد المركزين الأول و الثانى

طلائع الجيش أمام الزمالك

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