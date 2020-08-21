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"ميسي" أبلغ كومان أنه لا يستبعد مغادرة برشلونة

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أكّدت إذاعة راك الكاتالونية أن الأرجنتيني ليونيل أبلغ مدرب الجديد رونالد كومان أنه لا يستبعد مغادرة الفريق الكاتالوني.

وانتشرت منذ أيام شائعة تقديم ميسي لطلب بشأن رغبته في مغادرة برشلونة "الآن" وعدم قناعته بالمشروع الجديد الذي تقوده إدارة بارتوميو.

ونفت مصادرنا أن يكون برشلونة قد تلقى أي طلب من ميسي بشأن مغادرته في ذلك الوقت، وهو ما نقلته أيضاً صحيفة إلموندو ديبورتيفو المقربة من وصيف .

وفرضت الخسارة من بايرن ميونيخ الألماني 8-2 في ربع نهائي على إدارة برشلونة إقالة المدرب كيكي سيتيين وتعيين الهولندي كومان بدلاً منه، إضافة إلى إقالة المدير الرياضي أبيدال.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في صيف 2021.
 

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