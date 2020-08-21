رياضة | برشلونة يستهدف ضم نجم ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يستهدف ضم نجم ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن رونالد كومان، يرغب في التعاقد مع مواطنه جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط ليفربول، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لما ورد بصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن انضم اللاعب إلى دوني فان دي بيك ضمن قائمة الأسماء المطلوبة من قبل رونالد كومان لتعزيز صفوف فريق برشلونة خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

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ويشتهر كومان بإمكانات فينالدوم العالية، حيث أشرف على تدريبه في المنتخب الهولندي.

وأوضحت الصحيفة، وقد اهتمام كومان بفينالدوم إلى التعاقد مع اللاعب، بعدما أهمل ليفربول تجديد عقده، وبالتالي يمكنه الرحيل مجانًا في الصيف المقبل، أو الرحيل بسعر معقول هذا الصيف.

والجدير بالذكر أن فينالدوم كان من أبطال موقعة آنفيلد في 2019، الذي لقن فيها برشلونة بخسارة ساحقة برباعية نظيفة، حيث سجل فينالدوم هدفين وقتها.