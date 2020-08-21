رياضة | عضو مجلس ادارة منتخب السويس: مكافأت خاصة اللاعبين في الجولات المتبقية بالمظاليم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عضو مجلس ادارة منتخب السويس: مكافأت خاصة اللاعبين في الجولات المتبقية بالمظاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سعيد ايدو، عضو مجلس ادارة نادى منتخب السويس، أن المجلس يضع خطة للخمس مباريات القادمة المتبقية، من الموسم الحالي من دوري القسم الثاني، والذي سينطلق ٢٠ سبتمبر.

وأضاف " أيدو " في تصريحات خاصة مع "الخليج 365 الرياضي" أن الخطة تتضمن وجود مكافأة بعد كل مباراة، تكون خاصه للاعبين في ظل المنافسة الشرسة على الصعود للدوري الممتاز.

ويعتلي قمة المجموعة الثانية بالقسم الثاني فريق سيراميكا برصيد 32 نقطة، بينما يحتل منتخب السويس المركز الثالث برصيد 25 نقطة.