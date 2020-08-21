رياضة | حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن ثورة الإصلاح في برشلونة سوف تُجني ثمارها سريعًا داخل البيت الكتالوني، تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان.

وكان نادي برشلونة قد أعلن أمس عن تولي المدرب الهولندي القيادة الفنية للفريق خلفًا لكيكي سيتين المُقال مؤخراً بسبب الخروج من دوري ابطال اوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين.

ووفقاً لإذاعة ‘‘راديو كاتالونيا " فإن كومان قد أتخذ أول قرار في عملة تجديد الدماء داخل البلوغرانا بالتضحية بثلاث لاعبين من العيار الثقيل.

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حيث قرر المدرب الهولندي بالتضحية بلويس سواريز ، بالإضافة إلى كلا من إيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي .

وأشارت الإذاعة الشهيرة أن راكيتيتش قد ضمن مستقبلة مع نادي إشبيلية , فيما اقترب أومتيتي من نادي العاصمة الإيطالية " روما " ، بينما تلقي سواريز عرضه الاول من فريق أياكس أمستردام الهولندي.

يذكر أن كومان قد قرر الاجتماع مع كلا جيرارد بيكيه وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس من أجل تحديد مستقبلهم مع الفريق الفترة المقبلة.