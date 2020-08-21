رياضة | تعرف علي مواعيد مباريات بتروجت استعدادا للمظاليم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف علي مواعيد مباريات بتروجت استعدادا للمظاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، لمباراة ودية أمام نظيرة بورتو، علي الملعب الفرعي لبتروسبورت ،يوم السبت المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرا

ومن المقرر أن يواجه بتروجت، نظيره فريق الإعلاميين. في مباراة ودية أخرى، تقام يوم 30 أغسطس الجاري، وسيبدأ الفريق البترولي معسكر خلال الفترة من 2 إلى 7 سبمتبر المقبل.

وتعادل بتروجت مع البنك الأهلي، وديا في المباراة الماضية، التي أقيمت علي ملعب بتروسبورت، كما تعلب علي فريق الشرقية بثلاثية نظيفة مقابل لاشئ، وخسر أمام بني سويف 1_2 وديا.

ومن المقرر أن يخوض خمسة جولات، قبل ختام الدور الثاني، حيث سيواجه الترسانة، ثم يحل ضيفا على كوكاكولا، قبل أن يستقبل منتخب السويس، ويحل ضيفا على النجوم، وسيختتم الموسم بلقاء المريخ،ولعب الفريق البترولي17 مباراة، قبل توقف النشاط بسبب الكورونا، حقق خلالهم ثماني إنتصارات، وخمسة تعادلات، وتلقى أربعة هزائم، وسجل لاعبيه، 18 هدف، وعليه 9 أهداف.