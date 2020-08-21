رياضة | نجم بايرن ميونيخ السابق يوجه رسالة تحذيرية قبل نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم بايرن ميونيخ السابق يوجه رسالة تحذيرية قبل نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه بوثار ماتيوس، لاعب بايرن ميونيخ السابق، رسالة تحذيرية إلى لاعبي الفريق الألماني، قبل مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحذّر ماتيوس، من اعتماد فريقه السابق الدفاع المتقدّم، عندما يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي الأحد، في لشبونة، في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

فبعد تدميره برشلونة الإسباني 8-2 في ربع النهائي، عانى بايرن في بداية مباراته مع ليون الفرنسي الأربعاء، قبل أن يفوز عليه بسهولة 3-0 في نصف النهائي.

وقال قائد المنتخب الألماني السابق: "عانى بايرن ضد ليون أكثر من مباراة برشلونة، إذا لعبوا هكذا الأحد، لن يفوزوا بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أو يرتقوا إلى مستوى الفريق المرشح للتتويج".

وتابع: "باريس يمتلك نوعية أفضل من برشلونة وليون، لديهم ما يكفي من اللاعبين القادرين على تمرير الكرة في المساحات الأساسية".

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وكان ليون أهدر عدة فرص سانحة مطلع مباراته مع بايرن، معتمداً على تمريرات سريعة لضرب دفاع بطل ألمانيا في آخر ثماني سنوات.

وأهدر القائد الهولندي ممفيس ديباي أولاً ثم ارتدت كرة المهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي من القائم الأيسر من مسافة قريبة في أول ربع ساعة، قبل أن يحسم المهاجم سيرج غنابري الشوط بهدفين نظيفين.

واضاف ماتيوس: "يملكون (بايرن) دوماً النوعية في هجومهم، لكن في الخلف عليهم التمتع ببعض الاستقرار.. ربما ضد باريس لن يدافعوا على خط متقدم، لأن باريس سيستفيد من سرعة نيمار ومبابي".

واتفق هانزي فليك مدرب بايرن مع تحليل ماتيوس، معبّراً عن ارتياحه بعد تأهله إلى النهائي "كنا محظوظين للصمود في الفترة الأولى من المباراة، يجب أن نبحث ما إذا كان علينا تنظيم الدفاع بشكل مختلف، تكمن قوّتنا العظمى بالضغط على الخصم، وأعتقد أننا سننجح ضد باريس أيضاً".