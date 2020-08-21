رياضة | هاندانوفيتش يتحدث عن مواجهة إشبيلية في نهائي اليوروباليج

تحدث سمير هاندانوفيتش، حارس مرمي إنتر ميلان، عن مباراة فريقه المرتقبة ضد إشبيلية الإسباني، والتي ستجمع الفريقين في نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وقال في مؤتمر صحافي: "حين جئت لإنتر، جئت للعب على البطولات، للأسف الوضع لم يكن الأفضل، الآن جاء وقت يمكننا فيه المنافسة على شيء مهم، الآن هذه المباريات يمكن أن تصبح شيئاً مألوفاً، كما كان الحال قبل 15 عاماً، حين كان ينافس إنتر دائماً على البطولات".

وأضاف: "يمكننا القول إنه حان الوقت للعب على شيء مهم اليوم وغداً أيضاً".

وقال إن الفريق متحد للغاية قبل مواجهة إشبيلية وأن الانتصارات الأخيرة على خيتافي (2-0) وليفركوزن (2-1) وشاختار (5-0) زادت من ثقته.

وقال: "نحن في حالة جيدة كفريق، الانتصارات كل أسبوع تمنحك الحماس، والرغبة في الاستمرار في العمل وتصحيح الأخطاء، نحن نتحسن في هذا، لدينا الرغبة في التحسن والفوز بالمباريات، أحياناً ما يجب أن تكون جيداً في قراءة المباريات وفهمها، ونحن تحسنا في هذا الإطار".