رياضة | هاندانوفيتش يتحدث عن مواجهة إشبيلية في نهائي اليوروباليج

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر هاندانوفيتش يتحدث عن مواجهة إشبيلية في نهائي اليوروباليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث سمير هاندانوفيتش، حارس مرمي إنتر ميلان، عن مباراة فريقه المرتقبة ضد إشبيلية الإسباني، والتي ستجمع الفريقين في نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.
وأضاف: "يمكننا القول إنه حان الوقت للعب على شيء مهم اليوم وغداً أيضاً".
وقال إن الفريق متحد للغاية قبل مواجهة إشبيلية وأن الانتصارات الأخيرة على خيتافي (2-0) وليفركوزن (2-1) وشاختار (5-0) زادت من ثقته.
وقال: "نحن في حالة جيدة كفريق، الانتصارات كل أسبوع تمنحك الحماس، والرغبة في الاستمرار في العمل وتصحيح الأخطاء، نحن نتحسن في هذا، لدينا الرغبة في التحسن والفوز بالمباريات، أحياناً ما يجب أن تكون جيداً في قراءة المباريات وفهمها، ونحن تحسنا في هذا الإطار".